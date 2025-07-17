Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 19:18

Более 55 литров крови сдали жители Долгопрудного на дне донора

Благодаря донорам ежегодно удается спасти тысячи жизней. Вот и жители Долгопрудного в очередной раз доказали, что готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ФСК «Салют» прошла акция «Код донора: Защитники Отечества». Организаторами выступили местное отделение «Красного Креста» совместно с Долгопрудненским Благочинием при поддержке Общественной Палаты города.

В мероприятии приняли участие 149 доноров, среди которых представители городской администрации, духовенства.

Героями дня стали сотрудники ДКБА, ХМСЗ, Долгопрудненская больница и др. Для некоторых донорство уже стало семейной традицией — в акции приняли участие четыре супружеских пары.

Волонтеры сопровождали участников акции, угощали вкусным чаем и сладостями.

Всего заготовлено 56 литров крови, каждая капля которой — благородный вклад в спасение жизни.

Донором может стать каждый здоровый человек, достигший 18 лет независимо от пола и профессии. Перед сдачей крови донор проходит обязательное медицинское обследование. Научными исследованиями и практическими наблюдениями доказано, что сдача крови в дозе до 500 мл совершенно безвредна и безопасна для здоровья человека.

Следующая донорская акция состоится 16 сентября.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.

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