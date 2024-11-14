Более 53 тыс высокотехнологичных операций провели в больницах Подмосковья в 2024 году

В больницах Московской области специалисты выполняют высокотехнологичные операции. Это оказание медицинской помощи с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. Количество таких вмешательств выросло на 7%, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Бесплатную высокотехнологичную медпомощь в больницах региона оказывают по 14 профилям, в том числе онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии и других. В рамках ВМП пациенты, в том числе и дети, получают оперативное лечение и консервативную терапию. Всего в этом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 53 тыс. пациентов» — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.

К наиболее часто проводимым высокотехнологичным операциям в Подмосковье относятся эндопротезирование, стентирование сосудов, имплантация кардиостимуяторов, удаление опухолей и другие.

Высокотехнологичная медицинская помощь в подмосковных больницах оказывается бесплатно, по полису ОМС. Такое лечение назначит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.