Более 520 человек в выходные прошли бесплатный онкоскриниг в Подмосковье

В прошедшую субботу жители Московской области могли пройти бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Всего участие в мероприятии приняли 522 человека, из них 31 человек был направлен на дообследование из-за выявленных отклонений, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Такие Дни открытых дверей проходят в Центрах амбулаторной онкологической помощи в конце каждого месяца. Всего с начала года бесплатный онкоскрининг прошли почти 8 тыс. жителей региона», — сказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ходе онкоскрининга женщины могли получить консультацию врачей-онкологов, а также пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам был доступен ПСА-тест на рак простаты. Также в ходе мероприятия желающие могли пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и легких.

Более подробная информация о работе онкологической службы в Подмосковье размещена на онкопортале Минздрава Московской области (https://onco.zdrav.mosreg.ru/).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.