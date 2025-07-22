Более 450 медиков Подмосковья приняли участие в юбилейном туристическом слете

В минувшие выходные в Рузе прошел X молодежный спортивный туристический слет работников здравоохранения Московской области — крупнейший за всю историю его проведения, начиная с 2011 года. В этом году в мероприятии приняли участие более 450 человек: 20 команд из медицинских организаций Подмосковья соревновались в 11 спортивных и творческих испытаниях — проходили полосу препятствий, эстафету на сапбордах, демонстрировали навыки физической подготовки, играли в вышибалы, волейбол, проявляли силу и выносливость в перетягивании каната, делали газету, визитку, художественную самодеятельность, участвовали в конкурсе капитанов и быта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Спасибо участникам за энергию, драйв, неутомимую активность и невероятные достижения. Спортсмены преодолевали препятствия под палящим солнцем, соревновались под дождем, выстраивали быт в полевых условиях и проходили этапы командообразования. Показательной для многих стала эстафета на сапбордах, когда разрозненности между командами уже не наблюдалось — все были, как один и поддерживали друг друга! Желаю, чтобы такое же единение было в наших коллективах всегда — и в работе, и в жизни», — отметила председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

В рамках церемонии награждения были вручены 12 кубков, 150 медалей и десятки ценных призов. Еще более интересным оказался итог соревнований: разрыв между первой и второй командами составил всего один балл.

Абсолютным триумфатором вновь стала команда «Оптимисты» Подольской областной клинической больницы — они завоевали золото второй год подряд. Серебро взяла команда «36 и 6» Дубненской больницы, а бронзовым призером стала команда «Бормашина» Домодедовской стоматологической поликлиники.

В номинации «За волю к Победе» была отмечена команда «Луховицкий переполох» Луховицкой больницы, занявшая четвертое место. Пятую позицию поделили между собой «МОНИКовские авантюристы» из Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского и команда «Пульс» Психиатрической больницы № 2 имени В. И. Яковенко.

Турслет вошел в перечень мероприятий, посвященных профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни среди медработников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.