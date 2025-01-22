Более 44 тыс детей Ленинского округа прошли профосмотры в 2024 году

В Ленинском городском округе в 2024 году профилактические медицинские осмотры прошли свыше 44 тыс. школьников и дошкольников. Пройти чек-ап здоровья дети могут не только в поликлинике, но и непосредственно в образовательных организациях в рамках проекта «Школьная медицина». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Школьная медицина» — пилотный проект, разработанный руководством клинической больницы Ленинского округа несколько лет назад. Он позволил приблизить врачей к юным пациентам. Привести бригаду медиков в детские сады и школы гораздо удобнее, чем организовать осмотр нескольких десятков тысяч ребят в поликлинике. Это частично разгрузило медучреждения и сместило акцент с лечения на профилактику», — рассказали в пресс-службе.

В ходе медицинских профосмотров школьников и воспитанников детсадов осматривают хирурги, ортопеды, неврологи, офтальмологи, стоматологи, эндокринологи и другие профильные специалисты — для каждого возраста свой набор врачей. Результаты диагностики специалисты заносят в электронную систему, откуда документы о состоянии здоровья ребенка поступают в личный кабинет родителей на подмосковном портале «Здоровье».

Всего в Московской области в прошлом году профосмотры прошли порядка 1,4 млн детей.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.