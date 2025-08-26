Более 400 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскриринг в минувшие выходные

В прошедшую субботу все желающие старше 18 лет могли пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области. В ходе мероприятия можно было получить консультацию врачей-онкологов, пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Женщинам были доступны маммография или УЗИ молочных желез, а мужчинам ПСА-тест на рак простаты.

«Ежемесячно в наших Центрах амбулаторной онкологической помощи проводятся Дни открытых дверей. Важно, что пройти онкоскрининг может любой житель Подмосковья старше 18 лет абсолютно бесплатно. В прошедшую субботу свое здоровье проверили 412 человек, из них у 14 специалисты выявили отклонения и направили на дополнительные обследования», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более подробная информация о работе онкологической службы в Подмосковье размещена на онкопортале Минздрава Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.