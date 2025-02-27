Более 400 пенсионеров подали заявление на льготное протезирование зубов в Кашире

Специалисты отделения стоматологии Каширской больницы рассказали, что программа льготного протезирования зубов направлена на поддержку здоровья зубов, а это напрямую влияет на общее самочувствие и качество жизни. Государственная помощь позволяет снизить стоимость услуг для нуждающихся пациентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Получить льготу могут ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и неработающие пенсионеры. Но есть важная тонкость: эта услуга предоставляется лишь один раз в три года, в порядке очереди.

«На сегодняшний день уже более 420 каширян подали заявление на данную услугу. Мы понимаем, что цена подобного лечения может быть высокой, однако у вас есть возможность воспользоваться государственной помощью», — сообщила заведующая отделением медицинской организации, врач-стоматолог Елена Тамбова.

Для оформления необходимо обратиться в стоматологическое отделение Каширской больницы и предоставить пакет документов.

Он включает в себя паспорт, СНИЛС, пенсионное или льготное удостоверение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.