Более 4 тыс процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года

«Благодаря процедуре ЭКО женщины, имеющие проблемы с наступлением беременности естественным путем, могут стать мамами. Важно, что процедура в регионе проводится бесплатно, за счет средств ОМС, при наличии медицинских показаний. Всего с начала года в Подмосковье проведено более 4 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Подробная инструкция, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».

Подробнее узнать о системе родовспоможения Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.