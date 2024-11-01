Более 340 холтеров поступило в подмосковные больницы с начала года

В больницы Московской области продолжает поступать медицинское оборудование, в том числе для проведения холтеровского мониторирования. Такие аппараты необходимы для проведения непрерывной регистрации работы сердца, также оно позволяет отслеживать изменения в его работе и контролировать артериальное давление пациента. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Поступление новых аппаратов позволит повысить качество и доступность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. С начала года в подмосковные медучреждения поступил 341 холтер на сумму 134 млн рублей», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Холтеры поступили в 33 больницы, в том числе в Воскресенскую, Химкинскую, Жуковскую, Дзержинскую, Лобненскую и другие. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение», программе модернизации первичного звена, а также по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.