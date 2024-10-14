Более 300 операций провели в детском клиническом центре им Рошаля в Красногорске

В Красногорске с начала работы детского клинического центра им. Л. М. Рошаля провели более 300 операций. 90% операций прошли с помощью малоинвазивных методов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Малоинвазивные операции выполняются через небольшие проколы, что позволяет пациенту быстрее восстанавливаться и возвращаться к привычному образу жизни. Это стало возможно благодаря новейшему медицинскому оборудованию, которым оснащен центр, а также опыту персонала.

В детском клиническом центре работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Ежегодно стационарную помощь здесь будут получать около 15 тыс. юных пациентов, амбулаторную — более 150 тыс. детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал Воробьев.