Более 30 жителей Подмосковья приняли участие в акции, посвященной дню донора

В Подмосковье свыше 30 человек приняли участие в акции, посвященной Всемирному дню донора, которая прошла в Московском областном онкологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«С начала года более 1000 человек помогли пациентам онкодиспансера и сдали кровь. Мы ставим цель не просто собрать кровь, но и сделать это максимально в комфортных для доноров условиях. Весь процесс: заполнение анкеты, лабораторное обследование, прием у врача, сама кроводача — занимает не более 40 минут. Каждый донор сдает 450 миллилитров крови. Затем она делится на три компонента — эритроциты, тромбоциты и плазму. Таким образом, один донор может помочь сразу нескольким пациентам», — рассказал заведующий отделением переливания крови областного онкодиспансера Виталий Марчук.

Отделение переливания крови является важным звеном в обеспечении безопасности донорства и трансфузионной терапии в структурных подразделениях Московского областного онкологического диспансера и работает с момента открытия медучреждения в 1966 году.

Отделение переливания крови онкодиспансера работает со вторника по пятницу с 8.00 до 11.00. По всем вопросам можно обратиться по номеру: 8 (495) 521-56-38

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.