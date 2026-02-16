Более 30 жителей Клина прошли обследование в поликлинике в День мужского здоровья

21 февраля в поликлинике №1 Клина прошла акция «День мужского здоровья», в ходе которой более 30 мужчин старше 40 лет получили консультации и прошли обследование, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках акции «День мужского здоровья» специалисты Клинской больницы провели консультации и обследования для мужчин старше 40 лет. Мероприятие состоялось 21 февраля на базе поликлиники №1.

По словам Ольги Бумагиной, заведующей консультативно-диагностическим центром Клинской больницы, мужчины редко обращаются к врачам из-за занятости, поэтому подобные акции особенно важны. В этот день урологи провели осмотры и экспресс-тесты на ПСА, которые позволяют оперативно выявить возможные проблемы с предстательной железой.

Всем участникам также сделали УЗИ мочевого пузыря. По итогам обследования пациенты получили индивидуальные рекомендации: некоторым назначили дополнительное обследование, другим расписали план дальнейшего наблюдения.

