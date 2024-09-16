Более 30 детей родились в Клину за неделю

За минувшую неделю в роддоме Клинской больницы родилось 19 мальчиков и 12 девочек. 9 семей из 31-й стали многодетными, там родились третьи и четвертые дети. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Из 31-й семьи, где появились дети на минувшей недели, Клинские — 19. Остальные мамочки приезжают рожать в Клинский роддом из Конаково, Волоколамска, Солнечногорска и Шаховской.

Клинский роддом является окружным акушерским перинатальным стационаром второго уровня. Его мощность 55 коек. В Клинском роддоме бывают и партнерские роды, когда папа присутствие на процессе появления своего малыша на свет. И на минувшей неделе такие партнерские роды были. Ежемесячно от 5 до 10 родов в Клину проводят в присутствии папы. Партнерские роды входят в систему ОМС, это бесплатно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.