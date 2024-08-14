Более 28 тыс выездов совершили патронажные паллиативные бригады в Подмосковье

В Подмосковье работает координационный центр паллиативной помощи. Сотрудники центра координируют оказание паллиативной медпомощи пациентам в стационарах и поликлиниках, работу патронажных бригад, а также помогают при необходимости оперативно маршрутизировать пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Патронажные бригады ведут динамическое наблюдение пациентов на дому, помогают облегчить болевой синдром и другие проявления заболеваний, назначают лекарственные препараты. С начала года они совершили более 28 тыс. выездов, из них 8 тыс. — к детям», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Получить необходимую информацию можно на интернет-портале «Паллиативная помощь». Он содержит сведения об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными пациентами и другие важные разделы. Задать все интересующее вопросы по оказанию медпомощи паллиативным пациентам можно по номеру горячей линии: 8 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.