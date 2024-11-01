Более 220 «земских» врачей и фельдшеров начали работу в Подмосковье с этого года

В Московской области реализуются программы для привлечения медицинских кадров в сельские территории — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Так, медработники могут получить единовременную денежную выплату до 1,5 млн и 750 тыс. рублей соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

По данной программе больше всего медработников с начала года трудоустроились в Одинцовскую, Щелковскую, Зарайскую, Можайскую и Шаховскую больницы.

«В регионе для медработников доступен широкий перечень мер поддержки. Наши программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“ призваны поддержать специалистов, которые устраиваются работать в сельскую местность, где для нас важно продолжать развивать первичное звено здравоохранения. С начала года в наши медорганизации трудоустроилось более 220 „земских докторов“ и „земских фельдшеров“, а всего в этом году мы планируем привлечь почти 240 медработников», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Принять участие в программе могут врачи терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи обшей практики (семейной медицины), онкологи, неврологи, рентгенологи и врачи других специальностей.

Подать заявку на участие можно, обратившись в кадровую службу своей медицинской организации. Более подробно узнать о программе, а также других мерах соцподдержки для медицинских специалистов можно на сайте: https://rabota-vrachom.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.