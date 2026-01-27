Более 1,8 тыс жителей Подмосковья вступили в регистр доноров костного мозга в 2025 г

В 2025 году свыше 1,8 тыс. жителей Московской области стали участниками федерального регистра доноров костного мозга, что на 94 человека больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут вступить в федеральный регистр доноров костного мозга в Московском областном центре крови. Костный мозг отвечает за образование новых клеток крови, а его пересадка необходима пациентам с онкологическими, гематологическими и тяжелыми наследственными заболеваниями.

Главный врач Московского областного центра крови Глеб Марнов отметил, что в 2025 году в регистр доноров костного мозга в регионе вступили более 1,8 тыс. человек, что на 94 больше, чем в 2024 году. Донор отдает лишь 5% гемопоэтических стволовых клеток, которые быстро восстанавливаются, а пациент получает шанс на выздоровление.

Стать донором могут граждане от 18 до 45 лет без противопоказаний, однако специалисты рекомендуют вступать в регистр до 35 лет. Для этого необходимо подать заявку на региональном портале Госуслуг в разделе «Здоровье». После подачи заявки с кандидатом свяжется сотрудник центра крови для согласования даты визита.

У потенциального донора берут пробу крови для HLA-типирования, чтобы определить генетическую совместимость с пациентом. Шанс совпадения крайне мал — 1 к 10 000, поэтому расширение регистра особенно важно. Подробная информация о донорстве костного мозга размещена на сайте донорского движения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.