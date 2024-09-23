сегодня в 14:59

Более 18 тыс детей родились в роддоме Балашихи за 8 лет работы медучреждения

За восемь лет работы роддома Балашихи на свет появились более 18 тыс. детей. Родильный дом открылся в мкр. Саввино Балашихи в сентябре 2016 года. Здесь работают более 300 сотрудников, в том числе около 100 врачей. Лучших из них наградили почетными грамотами и благодарностями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы благодарим каждую семью, которая доверила нам заботу о здоровье своих малышей», — сказала главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова.

В Балашихинском родильном доме работают круглосуточные родильные боксы, палаты для матери и новорожденного.

В учреждении предоставляется услуга по индивидуальному ведению беременности, можно пройти школу для мам и заниматься йогой для беременных.

В мае 2024 года здесь открылся Центр поддержки грудного вскармливания, где молодые мамы бесплатно получают квалифицированные консультации специалистов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.