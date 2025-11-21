Более 18 л крови сдали жители Солнечногорска в Единый день донора

В пятницу в Доме культуры «Лепсе» городского округа Солнечногорск провели Единый день донора, организованный в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». В ходе акции более 40 жителей округа сдали кровь, общий объем которой составил свыше 18 литров, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие состоялось при поддержке главного врача Солнечногорской больницы, депутата Совета депутатов, члена местной фракции «Единая Россия» Ларисы Борисовой. Все этапы донации обеспечивала профессиональная бригада Московского областного центра крови, которая создала для доноров комфортные условия, провела необходимые консультации и медобследование.

«Мы видим стабильно высокий отклик солнечногорцев, и это говорит о социальной ответственности наших жителей. От имени администрации округа я благодарю каждого донора за этот ценный вклад в спасение жизней», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Акции по сдаче крови проводят в муниципалитете на регулярной основе. Все участники донации получили справку, по которой можно воспользоваться одним оплаченным днем отдыха, а также денежную компенсацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.