Более 17 тыс женщин в Подмосковье отказались делать аборт в 2024 году

На заседании круглого стола комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы начальник управления организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Московской области Елена Ляккер привела статистику, согласно которой около 17 тыс. женщин после специальной консультации передумали делать аборт.

«В Московской области уже давно работают кабинеты медикосоциальной помощи, которые ведут женщину в социальной части и в части медицинской. И мы видим, какое количество женщин проконсультированных отказались от прерывания беременности. Этот показатель растет, и мы идем к тому, чтобы все проконсультированные отказались от аборта», — сказала Ляккер.

По ее словам, за 2024 год в Подмосковье медикосоциальные консультации получили 3254 женщины, из них 1721 решили сохранить ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.