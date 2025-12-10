Более 16,3 тыс медработников в Подмосковье получают компенсацию за аренду жилья

Медработники Московской области, у которых нет собственного жилья, могут оформить ежемесячную компенсацию за аренду съемного. Выплата составляет до 30 тыс. для медика и до 45 тыс. рублей для супружеской пары медработников, ее размер зависит от удалённости городского округа, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье для медицинских работников предусмотрен целый комплекс мер соцподдержки, часть программ направлены на решение жилищного вопроса – это «Земля врачам», «Социальная ипотека», компенсация аренды жилья. Ежемесячную выплату за аренду съемной квартиры получают более 16,3 тыс. медиков региона, из них 5,6 тыс. – это врачи, 10,7 тыс. – средний медперсонал», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оформить компенсацию могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Ещё одно условие – отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма. Более подробно с условиями программы можно ознакомиться по ссылке.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале Госуслуг (uslugi.mosreg.ru). Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Напомним, что в Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников, ознакомиться с ним можно на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.