Более 1,6 тыс педиатров Подмосковья прошли тренинги по профилактике профвыгорания

В Московской области врачи-педиатры государственных учреждений здравоохранения могут пройти психологические тренинги, направленные на профилактику профессионального и эмоционального выгорания, развитие эмоционального интеллекта и навыков бесконфликтного общения с пациентами. Занятия проводят специалисты НИКИ детства, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Тренинги по профилактике выгорания позволяют специалистам восполнить внутренние ресурсы, снизить уровень тревоги и стресса. С начала года специалисты НИКИ детства провели 178 тренингов для более, чем 1,6 тыс. педиатров», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Занятия проводятся как очно, так и в онлайн-формате. Также врач может получить индивидуальную консультацию психолога. Более подробно о психологической поддержке для врачей можно узнать на портале Здоровье. Детство в разделе для специалистов (необходима регистрация).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.