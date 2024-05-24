Более 1,5 тыс человек посетили I областной конгресс «Подмосковные вечера»

В пятницу состоялось закрытие I Московского областного междисциплинарного конгресса «Подмосковные вечера. У истоков жизни». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Основными организаторами мероприятия стали министерство здравоохранения Московской области, Московский областной перинатальный центр и Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ).

На данный момент нацпроект «Демография» является одним из приоритетных. Он направлен не только на повышение качества жизни, но и поддержку семей с детьми и планирующих беременность.

«Благодаря таким мероприятиям, специалисты имеют возможность повысить свою квалификацию, обсудить с коллегами последние достижения сферы родовспоможения, а также обменяться опытом и мнениями. Но самое главное — повысить качество медицинской помощи для будущих мам, беременных женщин и новорожденных. Всего в конгрессе приняли участие более 1,5 тыс. специалистов. Было представлено 50 докладов, проведено 5 круглых столов и 12 мастер-классов», — сказала главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

Среди тем, которые обсуждались на конгрессе: дородовая подготовка беременных и семейных пар, развитие сестринской и акушерской службы региона и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.