Более 100 тыс жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в мобильных модулях

В Подмосковье профилактические осмотры организовывают не только в медучреждениях, но также в образовательных организациях и торговых комплексах, сообщил зампред правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

«К лучшим практикам, которые мы хотели бы показать, можно отнести проведение совместных акций с муниципалитетами. Это выездная работа. Например, в Наро-Фоминске провели работу с нашими мобильными комплексами: провели 6 выездов. <…> Также активная работа у нас происходит, как я сказал, по проведению диспансеризации в торговых комплексах», — заявил Забелин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что в одном из торговых центров за выходные диспансеризацию согласились пройти почти 300 жителей.

«В Подмосковье активно работают передвижные медицинские модули. За текущий год у нас осмотрено более 100 тыс. человек на этих модулях», — рассказал зампред.

Забелин также указан на то, что среди несовершеннолетних, по данным на 20 сентября, рост охвата по диспансеризации составляет более 70%.

«Активно используется для этих целей передвижной модуль нашего НИКИ детства. Многолетнее сотрудничество с муниципалитетами и министерством образования дает свои положительные результаты в виде проведения диспансеризации именно в организованных коллективах. Проводим эти диспансеризации как в дошкольных учреждениях, так и в школьных образовательных учреждениях», — отметил министр.

Ранее Андрей Воробьев отмечал, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Этот очень важный процесс, с одной стороны, нужно реализовать, с другой стороны — подготовить всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы человек не сталкивался с какими-либо барьерами, препятствиями на пути прохождения диспансеризации», — добавил губернатор.

