Более 100 студентов подмосковного колледжа поучаствовали в донорской акции

Московский областной центр крови провел выездную донорскую акцию в столичном техническом пожарно-спасательном колледже имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука, в которой приняли участие более 100 человек. Благодаря студентам и курсантам были заготовлены десятки литров крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ребята учатся по направлениям: «защита в чрезвычайных ситуациях», «пожарная безопасность», «организация оперативного экстренного реагирования», «информационные системы и программирование».

18-летний курсант Иван Андрианов будущий спасатель. Несмотря на уговоры родственников отказаться от профессии, связанной с риском, он решил не изменять детской мечте. В будущем Иван хочет посвятить себя горноспасательной службе.

«Меня очень привлекают горы. Хожу в горные походы. Был в Приэльбрусье. Этим летом хочу совершить восхождение на гору Фишт. Горноспасатель — это ответственное и благородное дело. Он рискует своей жизнью и здоровьем ради спасения других людей, попавших в беду. Сдавать кровь — тоже важное дело, направленное на помощь и спасение. Поэтому, узнав о сегодняшней акции, не раздумывая пришел на донацию. Может и моя кровь даст кому-то шанс на спасение? Уверен, что для меня донорство станет доброй традицией», — поделился Иван Андрианов.

18-летняя Надежда Постнова будущий специалист в области «информационных систем и программирования». По окончании колледжа мечтает поступить в академию ФСБ и развиваться уже в этом направлении. Девушка решила пойти по папиным стопам. Студентка призналась, что ей было интересно попробовать себя в роли донора.

«Это просто осознание, что ты спасаешь кому-то жизнь. Что может быть важнее? Было совсем не страшно и не больно. Все прошло хорошо. Здесь особая, добрая атмосфера. Медики-профессионалы своего дела. Я рада, что добровольно поделилась кровью с теми, кому это необходимо», — отметила Надежда Постнова.

19-летняя студентка четвертого курса Анастасия Мусатова, будущий программист, уже донор с опытом.

«Я волонтер. И нас всех объединяет общая идея — помочь ближнему. Безвозмездные доноры тоже, по сути, добровольцы. Я по-прежнему готова делиться своей кровью для спасения жизни других людей и своим примером вдохновлять других», — поделилась Анастасия Мусатова.

Московский областной центр крови регулярно организует выездные донорские акции, как общегородские — для всех жителей города, желающих сдать кровь, так и закрытые — корпоративные, студенческие, где донорами становятся коллективы организаций. График общегородских акций публикуется в конце текущего месяца в социальных сетях центра крови: https://t.me/centrkrovi; https://vk.com/centrkrovi.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.