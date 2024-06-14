Более 100 литров крови сдали ЕР и МГЕР Подмосковья во Всемирный день донора

Накануне Всемирного дня донорадепутат Госдумы, заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России» по организации волонтерской работы Александр Толмачев, сообщил, что в Нижнюю палату парламента внесен законопроект, которым предлагается приравнять доноров к волонтерам, с последующим расширением на них соответствующих мер поддержки. Среди таких — предоставление двух выходных дней, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Добровольная сдача крови уже давно приравнивается к волонтерству. А это означает дополнительную поддержку и поощрение: льготы, гранты, знаки отличия. Таких людей категорически нельзя оставлять без внимания. Я сам и донор, и волонтер со стажем. Только на „Госуслугах“ подтверждено 11 донаций, и это те, в которых участвовал через „Службу крови“. Еще столько же — через другие медицинские учреждения. Никогда не разделял добровольчество и сдачу крови, для меня они едины и одинаково важны, ведь главное и там, и там — помощь другим людям», — рассказал Толмачев.

По закону донорами крови могут становиться люди старше 18 лет. Таким образом, новые нормы касаются и молодежи, обучающейся в вузах и ссузах. По словам соавтора инициативы, предлагается закрепить в законе «Об образовании в РФ» право студентов-доноров на два дня отдыха: один — в день медицинского осмотра, второй — в день сдачи крови. Два дня отдыха необходимы, чтобы доноры могли восстановиться после потери крови. Эта норма прописана в Трудовом кодексе, но учащимся вузов и ссузов такое право законом не предоставляется.

«Для нас это важнейшая тема — полтора миллиона россиян ежегодно нуждаются в переливании донорской крови. Поддерживая доноров, мы поддерживаем весь народ России», — подчеркнул Александр Толмачев.

В День Донора в Подмосковье депутатский корпус, активисты и сторонники партии, молодогвардейцы пришли в пункты забора крови. Всего было сдано порядка 100 литров.

Так, более 50 активистов МГЕР Подмосковья приняли участие в сдачи крови в обособленном подразделении «Московского областного центра крови», расположенном в Орехово-Зуево.

«Сегодня мы поучаствовали в очень важном мероприятии — сдали кровь, которая может спасти кому-то жизнь. Я призываю всех неравнодушных людей присоединиться к движению донорства. Это благородное дело, которое не требует больших усилий, но может принести огромную пользу обществу», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения МГЕР Диана Алумянц.

Кроме того, она подчеркнула, что молодогвардейцы Подмосковья регулярно принимают участие в подобных акциях, понимая важность и необходимость донорства крови. Своим примером они призывают жителей региона присоединиться к движению доноров и внести свой вклад в спасение человеческих жизней.

Люберецкие, жуковские и дзержинские активисты «Единой России» также приняли участие в акции на территории городского округа Люберцы.

«Сегодня, в День донора, партийцы из муниципалитетов 121 округа приехали в отделение переливания крови Люберецкой областной больницы. Их миссия — помочь тем, кому нужна донорская кровь. Наш партактив никогда не остается в стороне. Спасибо большое всем добровольцам, которые сдают кровь, отдельные слова благодарности — почетным донорам, организациям, которые помогают отделению переливания крови и медработникам за их гражданскую позицию и труд. Быть донором не только почетно, но и полезно. С праздником вас, спасибо за спасенные жизни», — рассказал секретарь местного отделения «Единой России», глава Люберец Владимир Волков.

Он также добавил, что на территории муниципалитета проживают порядка 810 почетных доноров Российской Федерации и 70 почетных доноров СССР.

Одним из доноров сегодня стал победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» в Жуковском, участник ПолитСтарта Алексей Петришин.

«Донорство крови — это одна из форм благотворительности, которая идет от чистого сердца. Люди делятся с совершенно незнакомыми им людьми в прямом смысле частичкой себя. Я сам сдаю кровь не реже двух раз в год. Сегодня мы своим собственным примером показываем, что быть донором — это не больно, не страшно, что это может спасти чью-то жизнь или помочь скорее вылечиться от опасного недуга», — поделился Петришин.

Кроме этого, в округах Московской области при поддержке «Единой России» прошли лекции и открытые уроки, посвященные важности развития донорского движения.

Всемирный день донора крови во ежегодно отмечаются 14 июня. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера, удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови человека.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.