Более 1 млн сигарет закупила томская психбольница для своих пациентов

Томская клиническая психиатрическая больница потратила 8,6 млн рублей из бюджетных денег на закупку сигарет для своих пациентов, сообщает Mash .

Речь идет о ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница». Всего она приобрела в текущем году 62 тыс. пачек сигарет по госконтрактам. Это порядка 1,2 млн сигарет.

Mash подсчитал: чтобы израсходовать все пачки за год, пациентам и персоналу придется выкуривать по 3 370 сигарет в день.

Как рассказал один их пациентов российской психбольницы, такие учреждения делятся на два типа: более закрытые и менее закрытые. В последнем родственники и близкие могут привозить пациентам сигареты, а в остальных учреждениях это нельзя делать.

