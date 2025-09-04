Грозит 6 лет тюрьмы: на Алтае отчим написал на пасынка заявление за кражу сигарет

Мужчина на Алтае может попасть в колонию за кражу 9 пачек сигарет у отчима

35-летний пасынок Анатолий украл у отчима Александра 9 пачек сигарет. Теперь его могут отправить в колонию на 6 лет, сообщает Baza .

Анатолий выяснил, где находится «табачный тайник» Александра. 21 августа пасынок зашел в дом, начал рыться в ящиках и украл сигареты.

Когда отчим пришел домой, то сразу начал подозревать пасынка. После этого Александр написал заявление на Анатолия в полицию.

Силовики приехали к пасынку и задали вопрос, где сигареты. Тот сразу признался, что взял их. Отчим мог отозвать заявление, однако решил пойти на принцип.

26 августа на Анатолия завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Его могут отправить в колонию на срок до 6 лет. В прошлом у Анатолия уже были судимости.