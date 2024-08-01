Более 1 млн консультаций провели работники кардиопульта скорой помощи Подмосковья

На Московской областной станции скорой медицинской помощи работает кардиопульт. Благодаря работе консультационного центра бригады скорой могут во время выезда передавать ЭКГ пациента врачу-кардиологу. Специалисты центра дистанционно расшифровывают ЭКГ, дают оценку состоянию пациента, на основе чего бригада принимает решение о его госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для пациентов с подозрением на инфаркт крайне важна оперативность, так как такое состояние требует срочной госпитализации. Всего за время работы кардиопульта специалисты провели более 1 млн консультаций. В 41% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, почти у 4% пациентов определен острый коронарный синдром, и они были госпитализированы в региональные сосудистые центры Подмосковья», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Работа кардиопульта стала возможной, благодаря оснащению бригад Московской областной станции скорой помощи новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ.

На данный момент все выездные бригады оснащены такими аппаратами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.