Более 1 200 обращений в год фиксируют врачи центра здоровья в Клину

А открылся Центр в Клину в 2009 году. За 16 лет тысячи людей воспользовались его услугами. Главное отличие центра — акцент на профилактике и оздоровлении. Здесь предлагают программы для предотвращения болезней и поддержания хорошего самочувствия, в отличие от поликлиники, куда люди обращаются уже для лечения.

«В 2013 году мы переехали в третью поликлинику и работаем здесь, в Клину, на ул. Ленинградское шоссе, дом № 2 до сих пор. Во время пандемии мы активно занимались вакцинацией и центр здоровья временно прекратил работу. С 2022 года мы возобновили свою деятельность в полном объеме», — рассказала старшая медицинская сестра отделения медицинской профилактики Клинской больницы Ольга Балашова.

Центр здоровья выполняет три основные задачи. Первая — диагностика. С помощью скрининговых обследований выявляют предрасположенность к заболеваниям или уже развившиеся патологии. У специалистов есть редкий аппарат для денситометрии, который измеряет плотность костей. Сейчас активно идет сезон прививок, и врачи центра могут помочь определить противопоказания к вакцинации.

Вторая задача центра — просветительская работа. Пациентам рассказывают о методах профилактики заболеваний и о том, как безопасно жить с серьезными диагнозами, такими как сахарный диабет, артериальная гипертония или атеросклероз.

Третья задача — обследование жителей сельских населенных пунктов. Например, 18 сентября медики поедут в Спас-Заулок и будут вести прием в сельском ФАПе.

Для прохождения обследования в Центре здоровья необходимо предварительно записаться. Звоните в регистратуру по номеру: 8 (496) 242-15-63.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.