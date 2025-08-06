Богат витаминами и минералами: диетолог рассказала о пользе гречишного чая

сегодня в 14:54

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что гречишный чай богат витаминами группы B, фолиевой кислотой и важными минералами, такими как медь, марганец, цинк, железо, калий и магний. Такой состав способствует нормализации артериального давления, укреплению сердечно-сосудистой системы, уменьшению отечности и повышению стрессоустойчивости, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Этот напиток содержит витамины группы B, фолиевую кислоту, медь, марганец, цинк, железо, калий и магний. Калий и магний помогают снизить давление, уменьшить отеки, укрепляют сердечно-сосудистую систему и повышают стрессоустойчивость. Магний необходим для здоровья костей и соединительной ткани», — отметила врач.

По ее словам, рутин, содержащийся в гречихе, способствует укреплению капилляров и улучшению кроовобращения. Капилляры играют ключевую роль в доставке кислорода и необходимых питательных веществ ко всем органам.

Кроме того, гречиха — источник кверцетина, природного антиоксиданта, обладающего противовоспалительными свойствами, защищающего сосуды и предотвращающего развитие атеросклероза. Этот чай полезен для профилактики воспалительных процессов и общего укрепления организма, заключила Соломатина.