Блогер Лерчек потеряла зрение на один глаз из-за рака

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, потеряла зрение на один глаз из-за поражения костей черепа на фоне онкологического заболевания. Она также не может ходить из-за сильных болей, сообщает RT .

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что у Чекалиной диагностировано поражение костей черепа, из-за чего она ослепла на один глаз. По его словам, на фоне рака и метастазов у нее разрушаются позвонки, что вызывает сильные боли и лишает возможности передвигаться.

Ранее молодой человек блогера сообщил, что у нее выявлен рак желудка четвертой степени.

Адвокат Чекалиной рассказывала, что блогер перенесла операцию по удалению новообразования в позвонках.

В отношении Лерчек и ее бывшего супруга расследуется уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн рублей. В суде Чекалина вину не признала.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.