Бьюти-блогер раскрыла, как сохранить приятный запах тела без парфюма

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Бьюти-блогер Горбунова: зелень и свежие фрукты помогут вкусно пахнуть без духов

Бьюти-блогер Рия Горбунова рассказала, что придать коже аромат без использования парфюма можно с помощью антиперспирантов. По ее словам, они способствуют уменьшению количества выделяемого пота, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт посоветовала делать выбор в пользу натуральных материалов, среди которых хлопок и лен. Благодаря таким тканям тело дышит, а пот не копится, объяснила Горбунова.

Также специалист порекомендовала употреблять побольше зеленых овощей и свежих фруктов для улучшения общего запаха тела и регулярно использовать увлажняющие лосьоны.

«Хорошо увлажненная кожа меньше подвержена раздражениям и может эффективнее справляться с выработкой пота», — обратила внимание бьюти-блогер.

Она добавила, что сохранить свежесть тела позволит потребление воды, которая хорошо справляется с выводом токсинов из организма и предотвращает их концентрацию в поте.