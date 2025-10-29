Бюстгальтеры ни при чем: врач развеяла популярные мифы о раке груди

Реальные факторы риска рака груди — это не косметика и белье, а гормональные сбои, ночные смены, лишний вес и высокая плотность ткани молочной железы, сообщила РИАМО акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«К скрытым и неочевидным для многих факторам риска относится высокая плотность ткани молочной железы, определяемая на маммограмме. Это не только затрудняет диагностику, но и само по себе увеличивает риск развития опухоли. Еще один фактор — регулярное нарушение циркадных ритмов, связанное, например, с работой в ночные смены. Ночная активность и воздействие света подавляют выработку мелатонина», — сказала Уланкина.

Она пояснила, что этот гормон известен не только как регулятор сна, но и как вещество с мощной противоопухолевой активностью.

«Кроме того, риск развития рака груди могут повысить раннее менархе (первая менструация) и поздняя менопауза. Чем дольше репродуктивный период и, соответственно, чем больше в жизни женщины было менструальных циклов, тем выше нагрузка эстрогеном на ткань молочной железы. К другим известным факторам относятся отсутствие родов, курение, употребление спиртных напитков, сахарный диабет, избыточный вес или ожирение, низкая физическая активность», — перечислила специалист.

Уланкина уточнила, что у 3-10% пациентов с раком груди причиной болезни становятся генетические мутации.

«А вот ношение бюстгальтера с косточками — это миф. Масштабные научные исследования не обнаружили никакой взаимосвязи между ношением бюстгальтера любого типа и риском развития рака молочной железы. Еще один миф связан с применением антиперспирантов и дезодорантов. Предполагается, что содержащиеся в них соли алюминия и парабены, блокируя потоотделение, якобы препятствуют выводу токсинов через подмышечные лимфоузлы. Однако многочисленные эксперименты опровергают эту связь», — заключила она.

