Биолог рассказал о механизмах нарушения клеточной гибели в организме

Старший научный сотрудник лаборатории молекулярной клеточной биологии и оптогенетики Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ Анастасия Власова рассказала, что в организме человека ежедневно погибают миллионы клеток — это естественный процесс, необходимый для обновления тканей и поддержания здоровья, но нарушения в механизмах клеточной гибели могут вызывать воспаление, ускорять процесс старения и способствовать развитию различных болезней, передает RT .

Биолог рассказала о видах клеточной гибели, перспективах клеточных технологий в лечении рака и других заболеваний, а также объяснила, можно ли контролировать этот жизненно важный процесс. Так, недавно в британской биотехнической компании LinkGevity объявили о скором старте клинических испытаний препарата от некроза клеток — одной из причин старения. Учёные заявляют, что некроз связан с нарушением баланса ионов кальция в клетках.

«Ионы кальция (Са2+) не только участвуют в формировании костной ткани, но и выполняют важнейшие сигнальные функции во всех живых клетках организма. В каждой клетке есть кальциевое депо — органелла, которая называется эндоплазматический ретикулум (ЭПР). Так, в ответ на приходящий нервный импульс волна кальция, выплкскивающаяся из ЭПР через специальные каналы, запускает сокращение мышц. В других тканях повышение концентрации кальция в цитоплазме, вызванное действием гормонов, запускает клеточные ответы, такие как изменение метаболизма, секреция веществ и даже запуск программы клеточной гибели», — прокомментировала она.

Также специалист рассказала более подробно о том, как работает апоптоз.

«Гибель потенциальных опухолевых клеток путём апоптоза играет ключевую роль в защите организма от рака. Выделяют два основных пути активации апоптоза. Внутренний (митохондриальный) зашит в ДНК всех клеток организма. Он срабатывает в ответ на потенциально онкогенные события: при повреждении ДНК, окислительном стрессе или „поломках“ клеточных органелл. Внешний (рецепторный) путь запускается в ответ на сигналы, поступающие снаружи клетки, и часто реализуется с помощью иммунной системы», — уточнила врач.

Помимо этого, она напомнила, что у здорового человека рН крови строго регулируется и не зависит, например, от диеты. Отклонения pH крови даже на 0,05 моль/л могут быть жизнеугрожающими состояниями, которые нужно срочно лечить — и уж точно не народными средствами.