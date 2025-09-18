Безопасны или нет: врачи рассказали о родинках

Родинка или невус — это скопление меланоцитов, клеток, вырабатывающих пигмент меланин, они появляются в детском или подростковом возрасте, но не всегда бывают безопасны, сообщает «ФедералПресс» .

Специалисты классифицируют родинки на два основных вида: стандартные (безопасные) и диспластические (потенциально опасные). Главная опасность состоит в вероятности трансформации некоторых невусов в меланому — наиболее злокачественную форму кожного рака. Однако своевременное выявление значительно увеличивает вероятность благоприятного исхода лечения.

При анализе родинок стоит обратить внимание на их форму, цвет и размер: ассиметричные, с неровными краями диаметром более 6 миллиметров, нетипично темные или светлые могут свидетельствовать о заболеваниях. Среди других тревожных признаков — слишком быстрый рост, появление зуда, крови или трещин.

Кроме того, врачи категорически не рекомендуют пытаться удалять родинки самостоятельно или использовать народные методы: прижигание чистотелом или перевязывание ниткой.