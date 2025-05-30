«Без затяжки кажется, что чего-то лишился»: почему тяжело бросить курить

Отказ от курения — это не просто борьба с вредной привычкой, а преодоление настоящей зависимости, связанной с работой нервной системы, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

31 мая будет отмечаться Всемирный день без табака. Этот день входит в систему всемирных и международных дат ООН, чтобы привлечь внимание к опасности повсеместного распространения табака.

«Отказ от курения часто воспринимают как борьбу с любой другой плохой привычкой, считая, что дело только в силе воли. Но курение — это не просто привычка, которая закрепилась в жизни из-за частого повторения. Это зависимость. Дело в том, что никотин — мощный психоактивный стимулятор. Он буквально встраивается в нервную систему», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что каждая затяжка провоцирует выброс дофамина, из-за чего мозг привыкает ассоциировать сигарету с удовольствием. Со временем он начинает воспринимать курение как необходимую составляющую жизни — отдыха, общения или попыток справиться со стрессом.

«Без привычной затяжки курильщику кажется, что он лишил себя чего-то очень важного, а потому не сможет добиться ожидаемого результата — хорошо отдохнуть, получить удовольствие от общения, успокоиться. При отказе от курения важно не просто бороться с желанием закурить, но и отказываться от ритуалов, связанных с этим процессом, чтобы не создавать обстоятельства, которые провоцируют тягу», — отметила врач.

Как избавиться от соблазна закурить?

Демьяновская привела пример, что, если вы всегда курили за кофе, можно на время заменить этот напиток на какой-нибудь другой. Мозг привык ассоциировать запах и вкус кофе с затяжкой, поэтому каждая чашка будет вызовом силе воли.

«На время убрать из жизни кофе, снизив тем самым тягу к курению, будет намного проще, чем продолжать пить кофе и каждый раз бороться с желанием закурить. Подобным ритуалом могут быть регулярные сборы в курилке на работе. Многие люди, решившие бросить курить, продолжают ходить на такие сборища, поскольку считают, что именно в это время происходят какие-то важные для работы обсуждения, и боятся, что социальные связи с коллегами без таких встреч ослабнут», — рассказала специалист.

Она уточнила, бросить курить в кругу ежедневно курящих людей практически невозможно. Гораздо легче будет, если от этих собраний отказаться.

«Стресс, алкоголь, определенные места или люди могут автоматически запускать тягу к курению. Осознание этих триггеров позволит либо избегать их, либо заранее подобрать альтернативу сигарете — сосать конфету, жевать зубочистку, делать физические упражнения, которые отвлекут от желания закурить. Подобрать правильные индивидуальные способы отвлечения и компенсации помогает врач-психотерапевт», — заключила специалист.