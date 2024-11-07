Без резких движений: диетолог дала советы по отказу от сладкого и острого

Диетолог Полина Журавлева заявила, что резкий отказ от вредной пищи — сладкого и острого — приведет к срывам и вреден для здоровья, но заменить сахар могут кленовый сироп, мед, стевия и эритриол, сообщает Общественная Служба Новостей.

«Высокое потребление сахара связано с серьезными рисками для здоровья, такими, как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ухудшение состояния кожи и снижение уровня энергии. Эти последствия хорошо известны», — сказала доктор.

По ее словам, первый шаг на пути к грамотному отказу от вредного — это осознание его опасности для организма.

Как и в случае со сладким, острая пища стимулирует выделение эндорфинов, и, чтобы перестать ею злоупотреблять, диетолог советует добавлять в рацион больше продуктов с натуральной сладостью — например, морковь или батат.

Она также напомнила, что при переходе на здоровое питание важно не забывать о последовательности и дать себе время.