Без бани и с кефиром: как просто избавиться от похмелья

Врач Устинова: при похмелье нужно пить больше воды, морсов и кефира

Справиться с неприятными проявлениями похмелья после праздников помогут простые и доступные меры — достаточное потребление жидкости, спокойные прогулки и правильно подобранный рацион, сообщила РИАМО врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

По словам специалиста, при уже развившемся похмелье ключевая задача на утро — восполнить дефицит жидкости. Именно вода остается основным и наиболее эффективным способом снизить выраженность интоксикации. Кроме того, в этот период организму особенно необходимы углеводы, поэтому предпочтение стоит отдавать фруктам, ягодам, кашам и другим продуктам, богатым углеводами.

Дополнительно врач отметила, что полезными могут быть натуральные морсы из клюквы или брусники, а также кисломолочные напитки — кефир или ряженка, которые поддерживают работу желудочно-кишечного тракта.

Еще один важный элемент восстановления — умеренная физическая активность. Неспешные прогулки на свежем воздухе способствуют улучшению самочувствия, однако любые интенсивные нагрузки в этом состоянии противопоказаны. Также следует отказаться от посещения бани, сауны и других процедур, связанных с тепловым воздействием, поскольку они усиливают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и могут привести к опасным последствиям, вплоть до угрозы жизни, подчеркнула Устинова.

Врач добавила, что в отдельных случаях облегчить состояние могут препараты с янтарной кислотой. При этом самым надежным способом избежать похмелья остается умеренность в употреблении алкоголя.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.