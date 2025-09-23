Бессонные ночи: как интимная близость в позднее время влияет на организм

Эпизодические ночные занятия сексом не несут риска, но постоянный выбор интимной близости в ущерб отдыху приводит к хроническому недосыпу, сообщила РИАМО практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

Ранее стало известно, что интимная близость в позднее время суток — после 23:00 — может нарушить сон и замедлить процессы восстановления организма. Это связано с мелатонином — гормоном, чья активность возрастает в темноте.

«В принципе, доля правды в том, что секс после 23:00 вреден, есть. Я могу это приурочить к режиму сна. Здесь, скорее всего, связано с тем, что многие люди, которые хоть как-то связаны с медициной или хотя бы обладают научными знаниями, прекрасно понимают, что ложиться спать желательно до 00:00. Это важно для выработки мелатонина», — сказала Миллер.

Она пояснила, что мелатонин очень нужен для нервной системы.

«Он также важен для поддержки иммунитета, для стабильной психики. Я предполагаю, что подобные заявления не безосновательны, но только с точки зрения именно здорового сна. Потому что именно сон и функции мозга я изучаю много лет и могу с уверенностью заявить, что отсутствие стабильного сна очень плохо влияет на организм», — заключила сексолог.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.