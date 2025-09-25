Бесплатный онкоскрининг смогут пройти жители Подмосковья 27 сентября

27 сентября жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона. В ходе дня открытых дверей женщинам будет доступна консультация врачей-онкологов, а также маммография или УЗИ молочных желез. Мужчины смогут пройти ПСА-тест на рак простаты, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Кроме того, все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких.

«Ежемесячно в регионе проводится день открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи. Важно, что такие мероприятия позволяют заподозрить онкологические заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение. С начала года обследование в ходе таких дней открытых дверей прошли более 6,5 тыс. человек» — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Принять участие в дне открытых дверей смогут жители Московской области старше 18 лет. Мероприятие пройдет 27 сентября с 9:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии). Рекомендуется предварительно записаться в удобном ЦАОПе, адреса и контактные телефоны можно найти по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.