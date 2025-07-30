Беременных россиянок предупредили об ухудшении состояния зубов при токсикозе

В период ожидания ребенка многие женщины сталкиваются с проблемами с зубами, что обусловлено рядом факторов. Стоматолог Татьяна Ильина рассказала, что ключевым из них является токсикоз, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Главная причина проблем с зубами — гормональные изменения. Они делают десны более уязвимыми к воспалениям и кровоточивости. Одновременно меняется состав слюны, повышается кислотность во рту, что также увеличивает риск развития кариеса», — отметила врач.

По ее словам, частая рвота, характерная для токсикоза, вызывает регулярное воздействие желудочной кислоты на зубную эмаль. Это приводит к истончению и ослаблению защитного слоя зубов, делая их более уязвимыми и склонными к разрушению.

В период беременности особое внимание следует уделять гигиене полости рта, подчеркнула Ильина. Рекомендуется чистить зубы два раза в день мягкой зубной щеткой, бережно массируя десны. Также необходимо использовать зубную нить или ирригатор для тщательной очистки межзубных промежутков.

Стоматолог также отметила важность рациона. В этот период рекомендуется ограничить потребление сладких и кислых продуктов для поддержания здоровья эмали. При появлении каких-либо неприятных симптомов, таких как боль, повышенная чувствительность или кровоточивость десен, следует немедленно обратиться к специалисту.

Важно помнить о регулярных профилактических осмотрах и профессиональной гигиене полости рта, которые безопасны на любом сроке беременности. После приступов рвоты рекомендуется полоскать рот раствором соды или специальным ополаскивателем для нейтрализации агрессивного воздействия кислоты.