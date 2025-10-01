Бариатрический хирург назвал показания к уменьшению желудка

Ожирение — это не только эстетическая проблема, но и непосредственная угроза здоровью. И когда диеты и физические нагрузки становятся неэффективны, единственным вариантом решения проблемы становятся бариатрические операции. О том, в каких случаях они показаны и почему так эффективны в борьбе с ожирением, сообщил РИАМО бариатрический хирург «СМ-Клиника» Павел Бирюков.

Бариатрия — это область хирургической медицины, сосредоточенная на коррекции ожирения через вмешательства на желудке и кишечнике. Цель таких операций — не просто уменьшить объем желудка, а запустить в организме долговременные изменения, которые помогут удерживать результат годами.

«Бариатрическая операция — это разносторонний подход к снижению массы тела и профилактике появления и прогрессирования сердечно-сосудистых, эндокринных и многих других заболеваний. Основы эффективности снижения массы тела заложены при определенных видах бариатрических операций — это всегда сочетание как минимум двух условий: уменьшение объема желудка, уменьшение влияния гормона, который провоцирует аппетит, укорочение участка пищеварения и всасывания веществ», — объяснил Бирюков.

По его словам, бариатрическая операция может быть показана пациентам с ожирением в зависимости от веса и наличия сопутствующих заболеваний. Сахарный диабет, гипертоническая болезнь, атеросклероз, болезни суставов, мужское и женское бесплодие, варикозная болезнь и многие другие ассоциированные с ожирением заболевания являются фактором, определяющим необходимость бариатрической операции.

«При наличии некоторых этих заболеваний и росте массы тела диеты и физические нагрузки становятся не только неэффективны, но и опасны для сердца, суставов и других органов. Таким образом, замыкается порочный круг неизбежного роста массы тела (чем больше вес, тем сложнее его снизить и удержать). В таких случаях на фоне снижения массы тела после бариатрической операции появится возможность возобновить и увеличить физические нагрузки», — подчеркнул специалист.

Безопасность бариатрических операций, по его словам, подтверждается широким распространением в мире среди хирургических сообществ и доказанной эффективностью в отношении метаболического синдрома, ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Реабилитация после операции в условиях стационара продолжается 1-2 дня. После выписки пациент постепенно увеличивает объем физической активности и расширяет рацион питания. Новый образ жизни после операции позволяет снижать вес и удерживать его на протяжении многих лет, максимально выраженное снижение — в первый год-полтора после операции.

При этом Бирюков подчеркнул, что бариатрические операции эффективны в каждом случае, однако несоблюдение рекомендаций врача может привести к повторному набору веса. Учитывая, что ожирение — это хроническое заболевание, максимальная эффективность бариатрической операции в большой степени зависит от физической активности, модификации образа жизни и питания после операции. Даже в отдаленном послеоперационном периоде возможен повторный набора веса в результате нарушения соотношения усвояемых калорий и физической активности.

«Радикальных способов избавиться от ожирения не существует, но бариатрическая операция в настоящее время является самым эффективным, результативным и быстрым способом избавиться от лишнего веса на более длительное время», — резюмировал бариатрический хирург.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.