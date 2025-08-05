Авторы и эксперты OK примут участие в фестивале «Формула здоровья²»

В столичном фудмолле «ДЕПО. Москва» 8 августа с 12:00 до 18:00 VK проведет фестиваль под названием «Формула здоровья в квадрате», посвященный пропаганде здорового образа жизни. Приглашены практикующие врачи, нутрициологи, эксперты в области спорта, фитнеса и ЗОЖ, а также известные медийные персоны. Активное участие в мероприятии примут популярные авторы и эксперты в области здоровья, публикующие контент на платформе ОК, которая в этом году уделяет особое внимание аудитории старшего возраста. Вход на фестиваль свободный для всех посетителей.

Активности и челлендж

В рамках фестиваля запланированы паблик-токи и лекции от практикующих врачей, специализирующихся на кардиологии, диетологии, мужском и женском здоровье и других областях. Врачи и эксперты поделятся секретами и практическими советами из своего опыта, которые помогут сохранить здоровье.

На платформе ОК будет организован челлендж по хештегу #ОКзож, в котором примут участие известные авторы: нутрициолог Дарья Савельева, тренер-мотиватор Анастасия Крекова и специалист по мужскому и женскому здоровью Ольга Прядухина. Каждый из них поделится личным опытом и расскажет о том, как поддерживать здоровый образ жизни.

Кроме того, с 11 по 17 августа в Краснодаре, Екатеринбурге и Казани будут работать специальные «станции здоровья», где любой желающий сможет пройти обследование и получить подарки в рамках инициативы «Одноклассников».

Приглашенные гости

Среди приглашенных гостей фестиваля: доктор медицинских наук, профессор Александр Дзидзария, который расскажет о мужском здоровье; практикующий психолог Любовь Розенберг и кандидат социологических наук, психолог Анетта Орлова, которые дадут практические советы по построению здоровых отношений; главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус, руководитель центра кардиологии и терапии им. академика Б. В. Петровского Константин Иванов, врач-диетолог Ирина Писарева, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, автор ОК Алексей Утин и гастроэнтеролог, гепатолог, автор ОК Сергей Вялов, которые поделятся реальными случаями из своей практики.

К фестивалю присоединятся спортсменка Майя Гурбанбердиева, блогер Симона Черноморская, актриса театра, кино и телеведущая Ирина Безрукова, актриса театра «Современник» и кино, продюсер Анна Банщикова. В завершение мероприятия бренд-шеф Елена Ландэ проведет кулинарный мастер-класс по приготовлению полезных блюд.

Посещение и прямая трансляция мероприятия

Вход в фудмолл для гостей фестиваля будет бесплатным. Все желающие смогут следить за прямой трансляцией фестиваля в сообществе «VK Фитнес» во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Социальная сеть «Одноклассники» активно участвует в мероприятиях, посвященных здоровому образу жизни. Например, на спортивном фестивале «Олимпийская Москва» ОК организовали интерактивную зону, где посетители могли проверить свое здоровье и принять участие в спортивных активностях.