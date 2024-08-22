AstraZeneca оспорила патент на российский аналог своего онкопрепарата «Тагриссо»

Британо-шведская компания AstraZeneca оспорила патент на аналог своего онкопрепарата «Тагриссо», который был зарегистрирован в России в 2023 году, сообщает РБК .

Иностранная фармацевтическая организация подала возражение на регистрацию патента на «Осимертиниб» от российской компании «Аксельфарм». Это произошло еще год назад, а соответствующее решение палата по патентным спорам приняла 14 августа 2024 года.

Изначально AstraZeneca пыталась оспорить в суде регистрацию российского аналога. А затем отправилась в генпрокуратуру. Она просила проверить на предмет нарушения законодательства действия лиц, участвующих в госзакупках «Осимертиниба». Обращение все еще находится на рассмотрении.

Российский аналог «Тагриссо» уже поступил на рынок и активно поставляется на госзакупках. Сейчас AstraZeneca оспаривает десять таких закупок.

«Тагриссо» — это лекарство, которое применяется в лечении рака легкого. AstraZeneca зарегистрировала этот препарат в России в 2017 году. Он производится на заводе в Калужской области. По данным аналитики, в 2023 году было закуплено 21,9 тыс. упаковок «Тагриссо» на 6,1 млрд руб.

Препарат защищен патентом до 2032 года. В компании подчеркнули, что дефицита лекарства не прогнозируется.