Арбуз и масло: диетолог назвала фальшивые диетические продукты

Диетолог Соломатина: при похудении важно подсчитывать не только калории

Диетолог Елена Соломатина заявила, что есть продукты, которые считаются диетическими, но на деле не являются таковыми. По ее словам, употребление подобной еды мешает похудению, сообщает «Вечерняя Москва».

«Неправильно подсчитывать исключительно калории — важно обращать внимание и на гликемический индекс продуктов. Такие продукты, как арбуз, виноград или черешня, довольно низкокалорийны, но они содержат много сахара. Калории подсчитываются на 100 граммов, но кто будет есть такое», — указала специалист.

Врач утверждает, что ряд продуктов, в том числе морковь и свекла, становится вредным после термической обработки.

К лжедиетическим продуктам Соломатина отнесла и растительное масло. Несмотря на распространенное мнение, «накрутка калорий» в этом продукте довольно высока, если им злоупотреблять.

С осторожностью стоит относиться и к черному хлебу: хотя он и не так калориен, как белый, этот продукт дает схожую нагрузку на организм.