Анестезиолог-реаниматолог Подмосковья рассказал о видах анестезии при операциях

Отделение анестезиологии и реанимации — одно из наиболее важных в Московском областном онкологическом диспансере. Без анестезиологов невозможно проведение ни одного хирургического оперативного вмешательства, ведь именно они вводят в наркоз, а после окончания операции пациент еще некоторое время находится под наблюдением этих специалистов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Также грамотно проведенная анестезия — залог раннего восстановления после хирургических вмешательств, в том числе у пациентов с выраженной сопутствующей патологией.

«Сотрудниками отделения проводятся все виды современного обезболивания под непрерывным мониторингом систем жизнеобеспечения. В отделении проводятся все виды эндотрахеального обезболивания с использованием самых современных препаратов. В работе широко применяется регионарная анестезия — эпидуральная, спинальная анестезии. Кроме того, в послеоперационном периоде врачи проводят пациентам продленную эпидуральную анестезию. При необходимости применяется искусственная вентиляция легких с раздельной интубацией бронхов. Важно, что все операции проводятся при непрерывном мониторинге функции дыхания, сердечно сосудистой системы, состояния обменных процессов», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Дмитрий Афошин.

Отделение анестезиологии и реанимации Московского областного онкологического диспансера оснащено современной наркозно-дыхательной аппаратурой, системами мониторинга основных показателей жизнедеятельности пациентов, в том числе с контролем инвазивных и неинвазивных параметров гемодинамики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.