Андрей Воробьев вручил государственные награды докторам ГК «Мать и дитя»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды врачам и медицинскому персоналу ГК «Мать и дитя», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню медработника, состоялось в клиническом госпитале «Лапино». Воробьев поздравил докторов и поблагодарил их за заботу о пациентах.

Губернатор подчеркнул, что залог успеха гендиректора ГК «Мать и дитя» Марка Аркадьевича Курцера — в его команде — врачах, профессорах и среднем медперсонале. Он очень рад, что «Лапино» постоянно расширяется.

«Самое главное, что в этом современном медцентре люди получают качественную медпомощь, здесь спасают много жизней и относятся к пациентам с любовью и вниманием. Думаю, что в этом году „Лапино“ перешагнет отметку в 25 тыс. новорожденных. Сегодня и наш президент, и каждый из нас старается сделать так, чтобы и первичное звено, и такие стационары соответствовали самым современным стандартам. И, конечно, мы очень дорожим нашими врачами. Надеюсь, что в этом году мы вместе с Марком Аркадьевичем торжественно заложим строительство нового медицинского комплекса», — заявил Воробьев.

Современный медицинский кластер

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В «Лапино» оказывают высокотехнологичную и многопрофильную помощь. Это медицинский кластер на уровне мировых стандартов. В крупнейшем медцентре трудятся более 2,1 тыс. профессионалов.

За 12 лет здесь родились 23,5 тыс. малышей. Также проведены более 8,4 тыс. циклов ЭКО и более 78 тыс. операций по разным направлениям. В стационаре, детской и взрослой поликлиниках приняли более 3,5 млн человек. Каждый год в «Лапино» получают помощь по полису ОМС 8–9 тыс. жителей Подмосковья, 35–40% из них — по онкологическому профилю.

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, гендиректор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер назвал Воробьева своим большим другом. Он признался в любви Московской области и заявил, что в регион инвестировали большие средства.

«Открылись в Мытищах, Одинцово, сейчас строим там большую поликлинику. Планируем на территории г. о. Домодедово построить такую же больницу, как „Лапино“. Гордимся своими успехами, у нас прекрасная реанимация — и взрослая, и для новорожденных. В „Лапино“ работает много прекрасных специалистов», — сказал Курцер.

Награды

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получила главный врач обособленного подразделения ООО «ХАВЕН» клинического госпиталя Мичуринский Наталья Якунина. Она рассказала, что все медики при поступлении в институт идет работать санитарками и операционными медсестрами, поэтому она работает с 17 лет.

«Наша жизнь — это медицина. Как все говорят, это диагноз. Я безмерно благодарна Марку Аркадьевичу, что он в меня поверил, дал возможность расти и развиваться. Мне посчастливилось учиться у него», — высказалась Якунина.

Благодарность Губернатора Московской области получил врач-хирург отделения абдоминальной онкологии Евгений Глухов. В онкологии он работает с 2009 года, до этого работал в Институте им. академика Блохина. В «Лапино» врач пришел в 2020 году. Он отметил, что доктора ходят на работу с удовольствием.

«Для меня большая честь сегодня получить эту награду. Я испытываю огромную благодарность к своим учителям, ко всему медицинскому сообществу и всем коллегам, которые находятся на страже здоровья населения нашей огромной страны», — сказал Глухов.

Онкологический центр «Лапино-2»

Многопрофильный центр открыли в 2020 году при поддержке Московской области. Здесь оказывают полный цикл медпомощи: от скрининга до хирургической, химиолучевой и онкореабилитации.

В 2021 году на его базе начали работать центры амбулаторной онкопомощи в Можайске и в «Лапино». Они обслуживают 460 тыс. пациентов. В 2023 году свои двери также открыли открылись Центр нейрохирургической помощи и Центр домашнего акушерства.

Гендиректор КГ «Лапино» Борис Коноплев подчеркнул, что в разработке еще несколько проектов. Планируется завершить полный цикл и оказывать помощь пациентам, которым нужна и лучевая терапия.

«Для этого мы собираемся построить Центр онкотераностики с расширением возможностей диагностики и лечения онкологических заболеваний. Также планируем открытие как реабилитационного, так и психиатрического стационара в самое ближайшее время, как только закончим проект», — заявил Коноплев.

Еще в марте 2020 года врачи «Лапино» начали бороться с коронавирусом и вылечили более 10 тыс. пациентов, а в 2021 году открылся многофункциональный медицинский центр «Лапино-4». Также госпиталь является полноценной базой для научных разработок и подготовки медицинских кадров. Это клиническая база РНИМУ им. Н. И. Пирогова и медицинского университета МГИМО-МЕД.