Андрей Воробьев: важно открыть Дзержинскую поликлинику по втором квартале 2025 г

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил важную задачу главе городского округа Дзержинский Андронику Паку. Он поручил открыть взрослую поликлинику в округе во втором квартале 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев назвал поликлинику важным социальным объектом. Подрядчик не завершил работу — капремонт выполнен только на 50%.

В данный момент идет процедура расторжения договора, а затем будет проведена госэкспертиза. После этого проведут торги на выполнение строительно-монтажных работ. По словам Воробьева, очень важно объяснить жителям округа, что именно произошло с поликлиникой.

«Я прошу вас сопровождать эту работу. Наша задача — запустить поликлинику во втором квартале 2025 года. Жители ее очень ждут, и нам важно все довести до логического завершения», — заявил губернатор Подмосковья.