Андрей Воробьев: в поликлинике в Королеве удобно будет проходить исследования

Самую большую поликлинику Подмосковья в Королеве постарались спроектировать так, чтобы все нужные исследования жители могли пройти в одном месте, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Закупим сюда КТ, МРТ, маммограф, флюорограф, рентген, УЗИ. Также занимаемся подбором кадров», — отметил Воробьев в своем Telegram-канале.

Ранее глава области проверил ход работ и пообщался со строителями.

По словам губернатора, медучреждений будет рассчитано на 1 тыс. посещений в смену, его введут в третьем квартале 2026 года. Здание возводят на улице Циолковского, на территории горбольницы.

Он помнил, что первый камень в основание новой поликлиники заложили в марте 2024 года.

«Спасибо президенту, что поддержал проект», — добавил губернатор.

Как подчеркнул Воробьев, Королев — один из крупнейших и быстрорастущих округов Московской области. Его важно вовремя обеспечивать необходимой жителям социнфраструктурой. В работающих в городе поликлиниках площадь не позволяла разместить все нужное медоборудование, поэтому жителям приходилось ездить на исследования в разные учреждения. Новая поликлиника данную проблему решит.