Андрей Воробьев проверил строительство крупнейшей больницы Подмосковья

Строительство крупнейшего медицинского учреждения Подмосковья со стационаром на 1123 койки и консультативно-диагностическим центром (КДЦ) на 300 посещений в смену продолжается в микрорайоне Ольгино в городском округе Балашиха. Ход работ проверил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

Открытие планируется в 2028 году. Почти 2 млн жителей Балашихи и соседних округов смогут здесь получать высокотехнологичную помощь.

«Это огромная, современная, технологичная больница на более чем 1100 коек. Здесь все функционально: максимум операционных и самого передового оборудования. В 2028 году мы должны получить не просто здание с медицинской техникой, ключевой вопрос — это команда. Поэтому строители занимаются своим делом, а мы уже сейчас активно ведем поиск врачей», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в Балашихе проживает полмиллиона человек и численность населения продолжает увеличиваться. Однако в муниципалитете до сих пор не было современной большой клиники. Новая больница станет базовой для юго-востока и востока Подмосковья. Благодаря трассам М-12 и ЮЛА клиника будет доступна жителям Люберец, Ленинского, Богородского, Орехово-Зуевского и других округов. Строительные работы ведутся активно, виден высокий уровень организации процесса.

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